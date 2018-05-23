Глава Аграрного фонда: Ужесточение отбора элеваторов - самый актуальный вопрос...

Украина начала уборочную кампанию. Аграрии вышли в поле, трейдеры подписывают экспортные контракты, Аграрный фонд готовится к закупкам зерна и формированию интервенционного фонда. Какой будет ситуация на рынке в интервью УНИАН рассказал генеральный директор Аграрного фонда Александр МАРЕНЕЦ.

- Александр Юрьевич, озвучьте планы по развитию Аграрного фонда на ближайшую перспективу.

- На сегодня Аграрным фондом проведена организационная работа, связанная с законодательным обеспечением его деятельности в новом сезоне. Нами запланировано одновременное проведение как спотовых, так и залоговых закупок зерна урожая 2010 года. Открытым остается вопрос о проведении форвардных закупок. И хотя время для их эффективного проведения утрачено, Правительством еще не принято окончательное решение по этому вопросу.

- На какую сумму Аграрный фонд получил заявки от аграриев на форвардные закупки зерна?

- Суммарно от сельскохозяйственных товаропроизводителей поступило заявок на сумму более 1 млрд. гривен, из которых авансовый платеж составил бы половину от этой суммы.

- Когда начнутся спотовые и залоговые закупки зерна и как решается вопрос с их финансированием?

- Закупки начнутся с началом маркетингового периода с 1 июля, и будут проходить по мере наполнения рынка зерном. Активность закупок будет прямо пропорционально зависеть от текущего финансирования. Суммарно на эти цели в Государственном бюджете предусмотрено 3,16 млрд. гривен из специального фонда.

- А спецфонд наполнен средствами?

- В начале текущего года деятельность Аграрного фонда как раз и была сосредоточена на осуществлении мероприятий по наполнению средствами специального фонда госбюджета. В частности осуществлялась работа по возвращению бюджетных ссуд, предоставленных под залог зерна, свободная реализация зерна на организованном аграрном рынке, а также реализация аммиачной селитры и муки. Объем средств, которые поступили в спецфонд в результате проделанной работы, составил около 900 млн. грн.

- Но часть зерна, которое планировалось реализовать, "исчезла", как этот вопрос будет решаться?

- Действительно, хотя проверки еще продолжаются, мы ожидаем подтверждение крупной недостачи зерна – около 300 тыс. тонн. Одной из причин возникновения существующей ситуации стала неоправданная выдача сертификатов большому количеству предприятий, предоставляющих услуги по хранению зерна. Большинство из таких складов оказались не в состоянии обеспечить надлежащие условия для качественного и количественного хранения зерна.

- Как будет решаться этот вопрос?

- Естественно, в соответствии с законом. На сегодня по установленным фактам недостачи 160 тыс. тонн государственного зерна правоохранительными органами возбуждены уголовные дела, ведутся следственные мероприятия.

- Планирует ли Аграрный фонд ужесточить условия отбора складов для хранения зерна, чтобы избежать повторения ситуации?

- Это едва ли не самый актуальный вопрос на сегодняшний день. По результатам недавнего совместного совещания, в котором приняли участие руководители Министерства аграрной политики, Аграрного фонда, Государственной инспекции контроля качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка, представители зерновых складов и предприятий Госматрезерва, ГАК «Хлеб Украины» и других, было принято решение усилить требования контролирующих органов к сертификации зерновых складов. Мы же впредь будем пользоваться услугами только тех предприятий, которые заслужили хорошую репутацию и надлежащим образом обеспечили качественное и количественное хранение государственного зерна.

Также на повестке дня принятие Министерством аграрной политики решения о создании специальных областных формирований, на которые будет возложена ответственность при определении перечня складов, на которых будет храниться зерно государственного интервенционного фонда.

- Для финансирования интервенционных закупок правительство заявило о выпуске облигаций госзайма. Когда планируется это осуществить?

- Скорее, не заявило, а предусмотрело такую возможность. Соответствующая норма прописана в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год». В соответствии с этой нормой, мы дополнительно можем привлечь средства в размере 5 млрд. грн., однако, когда этот механизм заработает, мне пока неизвестно. Но, учитывая специфику такой отрасли как сельское хозяйство, желательно было бы получить эти средства в период массового поступления зерна на внутренний рынок и тем самым эффективно предупреждать снижение уровня цен на него.

- Вы можете сейчас спрогнозировать объем закупок и средние цены на зерно урожая текущего года?

- В соответствии с предварительно определенными объемами и при условии своевременного финансирования, мы рассчитываем снять с рынка около 5 млн. тонн зерна. На формирование цены влияет множество факторов. Конкретнее говорить о них можно будет с началом поступления на рынок нового урожая. Но диапазон цен, по которым должен работать Аграрный фонд, уже известен. Согласно приказу Министерства аграрной политики № 294 от 4 июня 2010 года, минимальная и максимальная цена, например, для пшеницы 3-го класса определена на уровне 1150 и 1320 гривень за тонну, соответственно.

- Планируется закладывать только продовольственное зерно?

- Предпочтение будет отдано продовольственной пшенице, поскольку Аграрный фонд должен, в первую очередь, регулировать цену на социально значимые продукты, такие, как мука и хлеб. Если говорить про рожь, то сейчас принимается решение, что делать, поскольку рожь имеет гораздо меньший срок хранения, чем пшеница. Думаю, определенный ее объем будет закуплен, а переходящие остатки прошлых лет будут реализованы. Что касается ячменя и кукурузы, то на рынке этих культур прогнозируемая стабильная ценовая ситуация, не требующая вмешательства государства. Но в случае необходимости, мы готовы осуществлять закупку ячменя и кукурузы, тем более, что с реализацией этих культур никаких проблем не возникало.

- Каковы остатки зерна в резерве Аграрного фонда и как они будут реализованы?

- На сегодня по складским документам в Аграрном фонде хранится 1,3 млн. тонн зерновых. В первую очередь, реализации подлежит зерно, которое имеет наибольший срок хранения. Реализация будет осуществляться как на внутреннем рынке, так и в счет бюджетного возмещения НДС экспортерам сельскохозяйственной продукции.

- Ранее заявлялось, что АФ планирует выходить на экспортные рынки. Вы не отказались от этой идеи?

- Наличие государственного резерва – вопрос продовольственной безопасности. Наша главная цель - формирование государственного интервенционного фонда для поддержания ценовой стабильности, однако, в случае необходимости излишки зерна могут быть реализованы и на внешних рынках.

- По Вашему мнению, сохранится ли в текущем году механизм возвращения НДС зернотрейдерам зерном и эффективна ли такая система?

- Прежде всего этот механизм предусмотрен Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год». Министерством аграрной политики подготовлен соответствующий проект решения правительства, который готов к рассмотрению. Что касается эффективности, судя по активности трейдеров в прошлом году, она достаточно высокая. В счет бюджетного возмещения НДС зернотрейдерам было реализовано 1,6 млн. тонн зерна на сумму порядка 2 млрд. гривень. К тому же, это один из эффективных путей реализации «дорогого» зерна, которое было закуплено в прошлые года. Еще одним позитивным моментом для нас является то, что это дает возможность освежить запасы в государственном интервенционном фонде.

- Министр аграрной политики Николай Присяжнюк заявил, что Аграрный фонд будет покупать зерно по среднерыночным ценам и не будет повышать стоимость, чтобы подтягивать рынок. Но ведь суть интервенции именно в том, чтобы не допустить резкого падения или роста цен.

- Но ведь среднерыночная цена как раз и зависит от «крайних» значений цен на рынке. Хотя с другой стороны, она отражает только текущий момент. Как правило, в перспективе она становится неконкурентной. Этот процесс мы могли наблюдать на примере зерна урожая 2007 и 2008 годов. Государство закупало зерно по достаточно высокой цене, к которой в последствии еще прибавилась цена за его хранение. В результате, мы имеем зерно неконкурентоспособное как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

- Планирует ли Аграрный фонд в текущем году закупать сахар, если да, то какие объемы?

- Объемы закупок в интервенционный фонд на текущий год определены законодательством. Среди прочих предусмотрена и закупка сахара в объеме 368 тыс. тонн. Учитывая, что после прошлогодней реализации сахара резервы его в интервенционном фонде практически исчерпаны, закупку производить необходимо. Тем более, с учетом прогнозных показателей, сахарной свеклы посеяно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, соответственно, и цена сахара, вероятно, будет ниже прошлогодней.

- В прошлом году Аграрный фонд занимался обеспечением аграриев топливом и минудобрениями. Продолжится ли процесс?

- Я считаю, что функция обеспечения сельхозтоваропроизводителей топливом не свойственна Аграрному фонду, но если правительство примет соответствующее решение, мы готовы его выполнять.

- А по минеральным удобрениям?

- В начале года Аграрный фонд располагал значительным запасом аммиачной селитры, которая была закуплена в 2009 году. В период весенних полевых работ было реализовано 22,1 тыс. тонн на сумму почти 44 млн. гривень.

- И каковы ее запасы на складах на сегодня?

- Реально можно говорить только о минеральных удобрениях, хранящихся на Черкасском ОАО «Азот» – 20 тыс. тонн. 17 тыс. тонн аммиачной селитры, которая хранилась на ОАО «Стирол», – испортились, и по этому факту мы добиваемся возмещения ущерба.

- Вы считаете, что к осени эти объемы будут востребованы?

- Конечно, аммиачная селитра наиболее востребована в период сезонных полевых работ. Думаю, что в период осенних полевых работ мы полностью реализуем имеющиеся запасы.

- Спасибо за интервью.