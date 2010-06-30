В Сумской области началась уборка ранних зерновых

В двух районах Сумской области – Сумском и Роменском началась уборка ранних зерновых культур.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в Сумском районе к уборке семенного участка озимой пшеницы приступил Сумской институт агропромышленного производства, урожайность на этих пашнях составила 33 центнера с гектара.

В Роменском районе уборку пшеницы начало фермерское хозяйство «Урожай», которое с 20 га озимой пшеницы получило 410 т зерна при урожайности 20 центнеров с гектара, а фермерское хозяйство «Кривозуб» этого же района приступило к уборке ярового ячменя.