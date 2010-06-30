В Винницкой обл. урожай зерновых может составить 3 млн. т
16:24, 30 июня 2010Агро
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Прогнозирует глава ОГА
В Винницкой области объем урожая зерновых этого года может составить 3 млн. тонн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.
«Мы прогнозируем получить около 3 млн. тонн зерновых, это почти на уровне прошлого года», - сказал он.
Н.ДЖИГА также поручил главам райгосадминистраций обеспечить надлежащий сбор урожая. Работникам МВД поручено, чтобы все преступления, связанные с уборкой урожая, были минимизированы.
«Мы будем жестко отстаивать товаропроизводителя, того, кто непосредственно производит продукцию », - добавил губернатор.
Как сообщал УНИАН, в Винницкой области сбор урожая зерновых ожидается 8-10 июля 2010 года.
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