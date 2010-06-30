В Винницкой области зернохранилища готовы на 70%

В Винницкой области зернохранилища сертифицированных зерноскладов на 70% готовы к приему урожая этого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации Анатолий ПАВЛИЧЕНКО.

По его словам, в Винницкой области 43 сертифицированных зерносклада общей емкостью 1 млн. 659 тыс. тонн.

«В прошлом году на зерновые склады поступило более 1 млн. 600 тыс. тонн зерна, в этом году ожидается примерно такое же количество. Для принятия урожая в целом зерновые емкости отремонтированы на 70%, складские на 71%, элеваторные на 81,3%», - сказал А.ПАВЛИЧЕНКО.

Он также добавил, что на предприятиях сегодня отремонтировано 127 зерносушилок, которые могут осушить 4 тыс. 654 тонны зерна в час.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области начало сбора урожая зерновых прогнозируется 8-10 июля 2010 года.