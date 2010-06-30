«Днепровское» обратилось в суд

ПАО «Днепровское», крупный производитель мяса, обратилось в Киевский окружной административный суд с иском о признании незаконными действий Центра государственного земельного кадастра (Центра ГЗК) и Управления Государственного комитета по земельным ресурсам (Госкомзема) Бориспольского района по изменению конфигурации земельного участка, принадлежащего предприятию.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат юридической фирмы «Василь Кисиль и партнеры», защищающей интересы «Днепровского», Ярослав ТЕКЛЮК.

«Мы обратились в Киевский окружной административный суд. Ответчиками являются Управление Госкомзема Бориспольского района Киевской области и государственное предприятие "Центр ГЗК". Просим признать незаконными действия государственного органа и вернуть конфигурацию (земельного участка – УНИАН) в исходное положение», - сказал Я.ТЕКЛЮК.

Как сообщил генеральный директор ПАО «Днепровское» Олег КЕБКАЛ, предприятие владеет земельным участком в размере 14 га в с. Жовтневое Бориспольского района Киевской области, на котором расположена ферма по выращиванию крупного рогатого скота. Однако в декабре 2009 г. работники предприятия заметили, что часть участка используют не установленные лица и проводят на ней вырубку леса. После этого предприятие обратилось в управление земельными ресурсами Бориспольского района, где подтвердили изменение конфигурации земельного участка.

Я.ТЕКЛЮК отметил, что изменение конфигурации земельного участка – это изменение его границ, и согласно земельному законодательству такое изменение может осуществляться исключительно при согласии собственников земельного участка. При этом площадь земельного участка не изменилась, однако после изменения конфигурации плодородные земли были заменены не пригодными для использования.

Также предприятие обратилось в прокуратуру, однако на сегодня окончательного ответа прокуратуры еще нет.