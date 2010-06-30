В Черниговской области началась уборка зерновых культур. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

Первыми среди аграриев области начали уборку урожая хлеборобы сельскохозяйственного предприятия "Дружба-Новая" (с. Озеряны) Варвинского района. На первой сотне гектаров убрана озимая пшеница с урожайностью 28 центнеров с гектара.

Согласно научным нормам, жатва должна начинаться, когда влажность зерна пшеницы в колосе достигает 20% и меньше. По данным областной семенной инспекции, на сегодня влажность зерна озимой пшеницы на полях хозяйств южных районов Черниговщины составляет в среднем от 47% до 26%. Это свидетельствует о том, что массово уборка ранних зерновых на Черниговщине начнется несколько позже.

На протяжении последних семи лет уборка урожая зерновых в регионе начиналась в промежутке со 2 по 19 июля.

На сегодня аграрии региона активно заготовляют сено, сенаж и силос.