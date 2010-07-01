Госгорпромнадзор запретил эксплуатацию 98 единиц оборудования

Территориальное управление Госгорпромнадзора в Хмельницкой области запретило эксплуатацию 98 единиц оборудования на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе теруправления.

Согласно сообщению, специалисты управления Госгорпромнадзора выяснили, что ряд проверенных предприятий («АГРО XXI», «Деражнянский ХПП» ГАК «Хлеб Украины, «Богдановецкое КХП») не получили разрешения на эксплуатацию машин, механизмов и выполнение работ повышенной опасности. Почти у всех субъектов хозяйствования работники не были обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Работники, выполняющие работы повышенной опасности, не прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда (филиал «Комаровецкая ХПП», «Адампольский комбикормовый завод», «Деражнянский ХПП»).

На большинстве предприятиях не проведена паспортизация зданий и сооружений. Эксплуатируются баллоны с пропан-бутаном, не прошедшие техническое освидетельствование. Не разработан план локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

В целом за нарушения требований безопасности к административной ответственности привлечены 39 работников, в том числе 11 первых руководителей. Всего проверками было охвачено 31 предприятие области, осуществляющее деятельность по хранению и переработке зерна.