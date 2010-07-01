В АПК Донецкой обл. реализуют 10 проектов энергосбережения

В Донецкой области на предприятиях сельского хозяйства предполагается реализация десяти проектов энергосбережения на общую сумму 112,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления промышленности и развития инфраструктуры облгосадминистрации Елену ВЕРОВЕЦ.

По ее словам, реализация этих проектов предусмотрена в новой региональной Программе энергоэффективности Донецкой области на 2010-2015 годы.

Внедрение в аграрном секторе региона этих проектов позволит сэкономить 8,07 тыс. тонн условного топлива топливо-энергетических ресурсов на сумму 26,57 млн. грн., отметила Е.ВЕРОВЕЦ.

К примеру, на АОЗТ «Экопрод А.Т.» в Волновахском районе предполагается реализация инвестиционного проекта по получению биогаза из 10 тыс. тонн органических отходов в количестве 7 млн. куб. м в год на комплексе крупного рогатого скота. Стоимость данного проекта – 100 млн. грн.