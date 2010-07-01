РФ снимает ограничения на ввоз животноводческой продукции из Украины

Россия с 1 июля отменяет ограничения на ввоз всех видов животноводческой продукции из Украины

Об этом УНИАН сообщили в Россельхознадзоре.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с 1 июля 2010 года отменяются временные ограничения на ввоз из Украины в Российскую Федерацию всех видов животноводческой продукции, в том числе, живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя птиц», - говорится в сообщении.

В тоже время сообщается, что поставки как сырой, так и готовой продукции животного происхождения из Украины в Российскую Федерацию должны осуществляется с аттестованных Россельхознадзором украинских предприятий.

Как сообщал УНИАН, 29 июня министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Россия обещает в июле провести инспекции на украинских мясокомбинатах и молокозаводах.

19 апреля министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и министр сельского хозяйства РФ Елена СКРИННИК после переговоров заявили, что Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство аграрной политики Украины совместно будут инспектировать предприятия по переработке и производству мясной и молочной продукции.