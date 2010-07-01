Завтра дожди ожидаются в большинстве областей Украины

2 июля в восточных, южных, большинстве центральных областей Украины и в Крыму ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На протяжении суток на остальной территории пройдут кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 26-31°; в западных областях (кроме Закарпатья) ночью 12-17°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 19-24° тепла.

В Киевской области возможен кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 16-21°, днем 26-31°. По г. Киеву температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

1 июля температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре в районе Киева 23°.