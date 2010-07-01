Намерение Азарова эксперты сравнили с “сухим законом” Горбачева

Намерение премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА полностью запретить вырубки в государственных лесах, о чем он заявил во время пребывания в Черновицкой области, обернется для Украины потерей 2,5 млрд. грн. и сотней тысяч безработных. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

Как замечает издание, первыми от подобных инициатив пострадают сами леса, поскольку лесоохрана и лесоразведение в Украине фактически финансируются по принципу хозрасчета. Деньги от продажи древесины предприятия Госкомлесхоза (как основные лесозаготовители) перечисляют в бюджет, и от объема этих средств, как утверждают эксперты, зависит уровень финансирования лесхозов из бюджета.

При условии сохранения такой схемы финансирования, пишут «Комментарии:», лесхозы могут вообще остаться без средств на мероприятия по охране и разведению лесов (на этот год запланировано увеличение лесов на 100 тыс. га). Сотрудники лесхозов (около 70 тыс. человек) вынуждены будут перейти на самофинансирование, то есть заняться незаконной вырубкой. Как итог, государство теряет приблизительно 2,23 млрд. грн. (столько заработали предприятия Госкомлесхоза на реализации лесопродукции в 2009 году, план на 2010-й - 2,5 млрд. грн.), а получает свертывание программы лесоразведения.

От моратория на вырубки может пострадать и деревообрабатывающая отрасль Украины, которая на 75–77% работает на местном сырье. За пять месяцев этого года было реализовано товаров деревообрабатывающей промышленности на 2 млрд. грн. В случае запрещения вырубок - половину этой суммы Украина теряет.

Кроме того, даже временное запрещение на вырубки может выбросить Украину из списка ведущих импортеров древесины в ЕС. По данным Гостаможни, ежегодно из Украины вывозят леса на 150–200 млн. дол., это приблизительно 40% всего размера выручки от лесозаготовки.

Эксперты уже сравнили инициативу премьера с “сухим законом” Михаила ГОРБАЧЕВА. «Эффект будет тот же: как пилили, так и будут пилить. Однако государство из этого ничего не получит. Кроме того, потеряем леса», - отметил один из экспертов.

По данным еженедельника, в Украине, в соответствии с официальными документами, все леса принадлежат государству. Из 10,6 млн. га лесного фонда Госкомлесхоз контролирует 68%, Минагрополитики - 17%, Минобороны - 2%, МЧС - 2%, Минприроды - 1% и тому подобное.