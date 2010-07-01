В Винницкой обл. площадь под урожай составила 1,54 млн. га

В Винницкой области вся посевная площадь под урожай 2010 года в целом составила 1539,8 тыс. га, что по сравнению с 2009 годом больше на 0,92%, или на 14,0 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

В том числе в сельскохозяйственных предприятиях посевная площадь составила 1180,8 тыс. га, или 76,7% всех посевных площадей (из них в фермерских хозяйствах - 199,0 тыс. га), в хозяйствах населения - 359,0 тыс. га (23,3%).

По сравнению с 2009 годом общая посевная площадь выросла за счет увеличения площадей посева как в сельскохозяйственных предприятиях - на 9,9 тыс. га, так и в хозяйствах населения - на 4,1 тыс. га.

В прошлом году хозяйствами Винницкой области технических культур посеяно больше на 19,9 тыс. га (за счет расширения площадей сахарной свеклы на 27,6 тыс. га, подсолнечника - на 54,7 тыс. га, рапса ярового - на 14,7 тыс. га и сои - на 33,5 тыс. га), картофеля и овоще-бахчевых культур - на 1,3 тыс. га.

Однако сократились посевы зерновых и зернобобовых культур на 1,7 тыс. га вследствие уменьшения посевов яровых культур - на 26,2 тыс. га (в т.ч. ячменя - на 60,8 тыс. га), озимого рапса - на 97,6 тыс. га за счет его гибели (77,8%), а также кормовых культур - на 5,5 тыс. га.

В структуре посевных площадей основных сельскохозяйственных культур наибольшее их количество (за исключением картофеля и овощей) находится в сельскохозяйственных предприятиях области. Так, под зерновыми культурами в сельскохозяйственных предприятиях занято 731,9 тыс. га, что составляет 84,9% посевов этих культур во всех категориях хозяйств, в том числе пшеницей - 357,2 тыс. га (91,2%), ячменем - 180,1 тыс. га (78,3%), кукурузой на зерно - 147,8 тыс. га (78,6%). На технические культуры приходится 370,3 тыс. га (95,5%), в том числе на сахарную свеклу (фабричную) - 72,0 тыс. га (94,3%), подсолнечник на зерно - 153,7 тыс. га (93,9%), кормовые культуры - 76,5 тыс. га (44,7%).

Всего в Винницкой области около 2 млн. га сельхозземель.