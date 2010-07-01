БМКК завершил реконструкцию производства

«Балтский молочноконсервный комбинат детских продуктов» (БМКК), производящий детские молочные смеси (ТМ «Детолакт») и молочные продукты (ТМ «Ласуня», «Му»), завершил плановую реконструкцию производства.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В ходе реконструкции на предприятии модернизировано оборудование по сушке молочных смесей, внедрены энергосберегающие технологии. После проведенных работ производственные мощности предприятия были увеличены на 50%, и в настоящее время завод способен перерабатывать 600 тонн молочного сырья в сутки. Таким образом, благодаря плановой реконструкции предприятие увеличило свои мощности до 1800 тонн производства сухих молочных смесей в месяц.

Справка УНИАН. «Балтский молочноконсервный комбинат детских продуктов» (Одесская обл.) - крупный украинский производитель молочной продукции и детского питания. Помимо производства сухого молока, ассортимент компании включает в себя молочные продукты и сливочное масло «Ласуня» и «Му» и линейку детского питания «Детолакт».