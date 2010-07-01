Еврокомиссия предоставит 30 млн. евро поддержки для продвижения на рынок сельскохозяйственных продуктов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня Комиссия одобрила 19 программ из 14 стран-членов (Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Германии, Франции, Греции, Италии, Ирландии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании и Великобритании).

Общий бюджет программ, продолжительность которых - от одного до трех лет, составляет 60,6 млн. евро, из них половина – 30,3 млн. – будет предоставлена Европейской комиссией.

Программы касаются продвижения на рынок фруктов и овощей, мясомолочных продуктов, меда, цветов, зерновых.

Как сообщал УНИАН, регулирование поддержки продвижения на рынок сельскохозяйственной продукции в ЕС существует с декабря 2007 года. Оно касается продвижения продовольствия как на внутренний рынок ЕС, так и на внешние рынки.