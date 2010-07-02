ЧАСП «Бурлукское» приобретет СООО «Агро Бал»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ЧАСП «Бурлукское» (Харьковская обл.) на приобретение доли в уставном капитале СООО «Агро Бал» (Харьковская обл.). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета. Отмечается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Справка УНИАН. ЧАСП «Бурлукское» (Харьковская обл.) занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. СООО «Агро Бал» (Харьковская обл.) занимается выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур.

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