ЧАСП «Бурлукское» приобретет СООО «Агро Бал»
12:20, 02 июля 2010Агро
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ЧАСП «Бурлукское» (Харьковская обл.) на приобретение доли в уставном капитале СООО «Агро Бал» (Харьковская обл.).
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.
Отмечается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Справка УНИАН. ЧАСП «Бурлукское» (Харьковская обл.) занимается выращиванием сельскохозяйственных культур.
СООО «Агро Бал» (Харьковская обл.) занимается выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур.
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