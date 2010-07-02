«Агрохолдинг Украина» поглотит «Вишва Ананда»

Антимопонольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Агрохолдинг Украина» (г. Херсон) на приобретение в собственность доли в уставном капитале ООО «Вишва Ананда» и СООО «Ведическое экологически-чистое сельскохозяйственное предприятие Махариши» (оба - Херсонская обл.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что ООО «Агрохолдинг Украина» с момента создания не осуществляет хозяйственной деятельности и планирует управлять корпоративными правами субъектов хозяйствования.

Справка УНИАН. СООО «Ведическое экологически-чистое сельскохозяйственное предприятие Мхариши» и СООО «Вишва-Ананда» занимаются выращиванием зерновых, бобовых культур и лекарственных трав. В развитие предприятий инвестировано более 10 млн. долл. из Великобритании и Северной Ирландии. Предприятия арендуют в Херсонской области около 36,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий.