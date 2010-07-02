В Житомирской обл. запустили рыбоперерабатывающий завод

В Бердичеве Житомирской области запустили новый рыбоперерабатывающий завод мощностью 15-20 тонн продукции в сутки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Бердичевском горсовете.

Уточняется, что новое предприятие открыл в Бердичеве частный предприниматель Александр РЕВЕГА, инвестировав в него более 5 млн. грн.

Завод специализируется на переработке морепродуктов и изготовлении консервов. Общая площадь завода составляет 1440 кв. м, площадь складских помещений - 518 кв. м.

В целом, при работе в две смены тут будут задействованы 200 работников со средней зарплатой 1500 грн. В городской бюджет Бердичева новое предприятие планирует перечислять ежемесячно более 50 тыс. грн.