В Житомирской обл. запустили рыбоперерабатывающий завод
12:24, 02 июля 2010Агро
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Мощностью 15-20 т в сутки
В Бердичеве Житомирской области запустили новый рыбоперерабатывающий завод мощностью 15-20 тонн продукции в сутки.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Бердичевском горсовете.
Уточняется, что новое предприятие открыл в Бердичеве частный предприниматель Александр РЕВЕГА, инвестировав в него более 5 млн. грн.
Завод специализируется на переработке морепродуктов и изготовлении консервов. Общая площадь завода составляет 1440 кв. м, площадь складских помещений - 518 кв. м.
В целом, при работе в две смены тут будут задействованы 200 работников со средней зарплатой 1500 грн. В городской бюджет Бердичева новое предприятие планирует перечислять ежемесячно более 50 тыс. грн.
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