АПК «Новый стиль» купит «Высокопольское» и «Лан»

АМКУ разрешил

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «АПК «Новый стиль» (г. Харьков) на приобретение доли в уставном капитале ООО «СП «Высокопольское» и СООО «Лан» (оба - Харьковская обл.). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета. Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитентов. Справка УНИАН. ООО «АПК «Новый стиль» (г. Харьков) занимается оптовой реализацией продукции растениеводства ООО «СП «Высокопольское» и СООО «Лан» (Харьковская обл.) выращивают сельскохозяйственную продукцию.

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