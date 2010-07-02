АПК «Новый стиль» купит «Высокопольское» и «Лан»
15:11, 02 июля 2010Агро
3
АМКУ разрешил
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «АПК «Новый стиль» (г. Харьков) на приобретение доли в уставном капитале ООО «СП «Высокопольское» и СООО «Лан» (оба - Харьковская обл.).
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.
Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитентов.
Справка УНИАН. ООО «АПК «Новый стиль» (г. Харьков) занимается оптовой реализацией продукции растениеводства
ООО «СП «Высокопольское» и СООО «Лан» (Харьковская обл.) выращивают сельскохозяйственную продукцию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter