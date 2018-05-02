Осторожно! Вы делаете покупку для ребенка…

Все лучшее детям… К этому стремятся родители, это декларирует государство, под таким лозунгом работают производители. Времена дефицита прошли, сейчас полки украинских магазинов трещат от количества и разнообразия товаров для детей. Казалось бы, любой, даже самый требовательный покупатель может удовлетворить свои запросы. Но, к сожалению, продукция для наших малышей далеко не самого высокого качества, а многие из представленных на рынке товаров несут угрозу их здоровью. И даже фактор цены не может помочь при выборе…

Днем с огнем...

Большинство родителей при покупке чего-либо для своего чада полагается на две вещи – цена и привлекательность. К примеру, как отмечает киевлянин Андрей, отец полуторагодовалого сына, «если не могу определить, что лучше - беру то, что дороже. Для игрушек важна красота, для питания - состав». Между тем, специалисты не рекомендуют полагаться исключительно на стоимость – сейчас фальсификаторы не брезгуют оформить подороже некачественную продукцию. Что касается состава, то и с ним проблемы. Контролирующие органы все никак не могут навести порядок на рынке, этикетки зачастую не дают полной и достоверной информации о продукте. Возможно, поэтому во всемирной паутине так популярны форумы, где потребители могут обсудить качество, скажем, творожка и подгузников, а также поделиться советами.

Не доверяя отечественному контролю производителей, многие при возможности покупают товары за границей, где безопасность соблюдается несравнимо выше. «Половина вещей куплена или за границей (отдельный «пунктик» при поездке куда-либо), или заказана в зарубежных интернет-магазинах с доставкой по почте», - рассказывает Андрей, добавляя, что в Европе детское питание и «мелочевка» стоит примерно столько же, как и в Украине, а одежда, обувь и игрушки - раза в 2-3 дешевле.

Родители при выборе места для покупок обычно отказываются от так называемого базарного способа, отдают предпочтение крупным супермаркетам. Но огорчим - проверки показали, что качество товара, что на рынке, что в магазине практически не отличается. То есть, контроль сетей не оправдывает ожиданий потребителя…

Что в чем и сколько...

Разобраться в том, как защитить своего ребенка от нежелательных сюрпризов производителей помогут результаты исследования Всеукраинского государственного научно-производственного центра стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей. К сожалению, их нельзя назвать утешительными…

Начнем по порядку. Как и в прошлом году, проблемным остается качество сгущенного молока, из проверенных образцов только один на 100% состоял из молочного жира, в остальных случаях содержание пальмовых масел достигает 90%. «Картина мало в чем изменилась - как были основные фальсификаторы, так они и остались, хоть были проверки, штрафные санкции… Но той прибыли, которую они получают от фальсификации, наверное, хватает и на штрафные санкции, и на другие затраты», - отмечает начальник Научно-исследовательского центра испытаний продукции «Укрметртестстандарта» Владимир Семенович.

Как поясняют специалисты, пальмовое масло имеет желтоватый цвет, а «умельцы», дабы достичь необходимого внешнего вида продукции, добавляют в него двуокись титана, так называемые титановые белила, которые не должны входить в состав пищевых продуктов, а их наличие – грубое нарушение технологии.

Проверили и напитки, в частности гранатовый сок, который считается суперполезным для организма. Одним из крупнейших его поставщиков в Украину является Азербайджан. Как пояснил В.Семенович, все фрукты содержат природные антоцианы, но у каждого из них они имеют свой специфический вид. По их содержанию и идентификации и определяют, является ли жидкость соком. В результате проверок установлено, что 90% гранатового сока - фальсификат. «Это смесь воды, красителей, консервантов и ароматизаторов. Большинство азербайджанских соков вообще не содержат природных антоцианов», - подчеркнул он.

А теперь о цукатах. С ними также большая проблема. «Проверяли, снимали с продаж, но все, как в присказке – «А Васька слушает да ест». На рынке, в магазинах и супермаркетах масса этой продукции», - сетует В.Семенович. По его словам, данный продукт содержит синтетические красители, от использования которых намерено отказаться сегодня международное сообщество. «Ученые провели испытания синтетических красителей и выявили, что они негативно влияют на детей, вызывая у них гиперактивность. Поэтому в ЕС поставлен вопрос об их запрете», - отметил эксперт.

И все же, вернемся к молочным продуктам, которые для малышей являются основным питанием. Как говорится, пейте дети молоко – будете… «В прошлом году качеством молочных продуктов занималась прокуратура, было предписание прокуратуры Киева запретить реализацию некачественной продукции, которую мы проверили, и изъять ее», но, рассказывает В.Семенович, основной фальсификатор продолжает производить «вкусности», заменяя молочное сырье пальмовым маслом, используя огромное количество консервантов и т.д. При этом некоторые «кулибины» указывают на упаковке отсутствие консервантов в принципе, хотя специалисты подчеркивают – кисломолочные продукты не могут быть без них, поскольку в этих составляющих содержится бензойная кислота, которая образуется в процессе ферментации и является консервантом природного происхождения.

Также специалисты предостерегают от покупки сладких газированных напитков, которые содержат подсластители – добавку, ничем не уступающую синтетическим красителям.

В конфетах и вафлях обнаружены трансизомеры, негативно влияющие на организм человека. В Украине их содержание в кондитерских изделиях не нормируется, в отличие от развитых стран.

С детскими игрушками ситуация тоже не лучше, многие из проверенных образцов не прошли испытания по физико-механическим показателям – оголяются электропровода, возможен доступ к наполнителю, отрываются мелкие детали, образуются острые кромки краев…

И результаты проверок детской одежды разочаровывают. В большинстве проверенных образцов производителем фальсифицирован материал. Практически во всех случаях были обнаружены синтетические добавки, которые запрещены для использования при производстве детской продукции. Специалисты пояснили, что полимерные материалы при старении выделяют опасные для организма человека вещества.

Законодателям некогда...

Главный виновник сложившейся ситуации, по мнению В.Семеновича, – несостоятельность законодательной базы. «Есть законы, и говорят, что они очень хорошие, но, к сожалению, они не выполняются, да и законов недостаточно. Наше законодательство требует реформирования, доработки», - отметил эксперт.

Специалисты нарекают на деятельность, а точнее бездеятельность Министерства охраны здоровья, которое, согласно Закону «О безопасности и качестве пищевых продуктов», утверждает параметры безопасности продуктов питания и координирует деятельность органов власти в данном вопросе. Однако, как отмечают в Укрметртестстандарте, при определении этой самой безопасности МОЗ до сих пор пользуется Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденными в 1989 году(!) Естественно, они не отвечают современным реалиям, поскольку значительная часть указанных в них загрязнителей, в первую очередь, пестицидов, гормональных препаратов, антибиотиков и микотоксинов, давно не используется. А новые препараты, активно применяющиеся в современной промышленности, в них отсутствуют. Мало того, в Украине до сих пор не разработан ни один нормативный документ, регламентирующий в продовольственном сырье и пищевых продуктах особо опасные элементы, к которым относятся диоксины, бенз(а)пирен, транс-изомеры и т.д.

Также в нашей стране отсутствуют единые государственные санитарные нормы относительно содержания в продуктах тяжелых металлов, гормональных препаратов, антибиотиков и других опасных веществ, а действующие правила не учитывают препараты, широко применяемые в новых технологиях.

«У нас нет ни кодекса Алиментариуса, который обещало Министерство охраны здоровья, ни новых государственных санитарных прав и норм, только проекты, проекты, проекты…», - возмущается В.Семенович.

«Непонятна политика МОЗ в отношении разрешения на использование пищевых добавок. Вместо проведения последовательной политики по недопущению некачественной и опасной продукции в Украину, министерство выдает разрешения на использование во время производства широкого спектра пищевых продуктов, в состав которых входит карбоксиметилцеллюлози натриевая соль (Е 466), которая является основным компонентом во время производства обойного клея. В соединении с соевым белком Е 466 имитирует мясо. Такая политика МОЗ узаконивает распространение фальсифицированной мясной продукции», - отмечают специалисты Укрметртестстандарта.

И еще одна проблема – финансирование. Без него какие бы прекрасные законы не были приняты, эффективного контроля их выполнения не будет. «Как раньше не финансировалась работа по защите прав потребителей, по государственному надзору, так и в бюджете на 2010 год ни одной строчки о таком финансировании нет. Хотя принимались постановления, например, на 2010 год планировалось выделить из госбюджета 10 млн. грн. для контроля продукции на рынке и защиты прав потребителей», - констатирует В.Семенович.

В сложившихся условиях, когда одни государственные органы не могут контролировать качество продуктов, а другие – принципиально не хотят этим заниматься, потребителям остается надеяться только на себя. Вспомните 90-е годы. Тогда во многом именно сознательный бойкот потребителей "выдавил" с рыночных прилавков месиво из шкур и хвостов КРС, продающееся в консервных банках с этикеткой "тушенка". И невостребованные утюги со шнурами от обычных настольных ламп, которые плавились от малейшего прикосновения к подошве прибора, просто перестали производить. Последуйте "детским" советам:

- целенаправленно отслеживайте информацию, так или иначе касающуюся качества продуктов и товаров;

- не ведитесь на небольшую экономию в деньгах: если продукт некачественный, потом потратитесь на лекарства;

- не покупайте продукцию тех производителей, кто был уличен в фальсификациях - возможно, тогда они перестанут ее выпускать, или повысят качество;

- внимательно читайте этикетки, смотри, щупай, нюхай: излишне яркие или остропахнущие вещи и игрушки - не для детского ассортимента. Реальный случай из прессы - ребенку стало плохо в новогодней маске, сработал химический запах красителей пластиковой дешевки. Аналогично: красочные туфельки из "кожи молодого дермантина" или резины убивают детские ноги;

- не для детей продукты, которые в пору "советского детства" портились через 2-3-7 дней, а сейчас поражают чрезмерно длительным сроком хранения - особенно молочные и сладости, напитки (за исключением консервов). Может, помните - лимонад "Буратино" в закупоренной стеклянной бутылке имел срок годности 1 неделю (!). Сейчас газировка хранится и 4 месяца, и полгода, причем, в пластиковой таре. Не будем вспоминать о кефире, сметане и простокваше - "старшие товарищи" сетуют, что ни в одном из современных продуктов так и не удается уловить "советский" натуральный вкус;

- тормошите общественные ассоциации по защите прав потребителей - они могут дать Вам, как минимум, полезную информацию. Особенно государственные органы, отвечающие за защиту ваших прав - они живут на ваши налоги и обязаны реагировать.

Просвещайтесь самостоятельно. Другого выхода у нас нет и помощи ждать неоткуда. У власти иные проблемы…

Лилия Коваль (УНИАН)