Аграрный фонд начнет интервенционные закупки зерна
Постановление Кабмина
Кабинет Министров Украины разрешил Аграрному фонду начать интервенционные закупки зерна.
Соответствующее постановление «О закупке объектов государственного ценового регулирования для формирования государственного интервенционного фонда» №524 от 30 июня 2010 года опубликован на сайте парламента.
Документом разрешается Аграрному фонду в маркетинговом периоде 2010-2011 гг. совершать закупку урожая 2010 года пшеницы твердой и мягкой, зерна смеси пшеницы и ржи (меслин), кукурузы, ячменя и ржи озимых и яровых, не связанную с государственным ценовым регулированием, по средневзвешенным ценам равновесия (фиксинга), которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не выше 20% минимальной интервенционной цены, установленной на указанный маркетинговый период для таких видов сельхозпродукции.
Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики изменило интервенционные цены на зерно на 2010-2011 МГ (1 июля 2010 г. – 30 июня 2011 г).
На пшеницу мягкую группы "А" 1 кл. установлена минимальная интервенционная цена (с учетом НДС) в размере 1320 грн./т и максимальная интервенционная цена (с учетом НДС) – 1584 грн./т., 2 кл. – 1235 грн./т и 1482 грн./т соответственно, 3 кл. – 1150 грн./т и 1320 грн./т. На пшеницу мягкую группы "Б" 4 кл. – 1011 грн./т и 1213 грн./т, 5 кл. – 975 грн./т и 1170 грн./т. На пшеницу мягкую 6 кл. – 960 грн./т и 1101 грн./т. На пшеницу твердую 1 кл. – 1452 грн./т и 1742 грн./т, 2 кл. – 1364 грн./т и 1637 грн./т, 3 кл. – 1243 грн./т и 1492 грн./т, 4 кл. – 1142 грн./т и 1371 грн./т, 5 кл. – 1101 грн./т и 1322 грн./т.
На рожь установлены следующие цены: 1 кл. – 912 грн./т и 1094 грн./т, 2 кл. – 870 грн./т и 1044 грн./т, 3 кл. – 830 грн./т и 996 грн./т.
Также установлены интервенционные цены на ячмень: 1 кл. (для продовольственных целей) – 950 грн./т и 1188 грн./т, 2 кл. (для производства солода в спиртовом производстве) – 900 грн./т и 1145 грн./т, 3 кл. (для кормовых целей) – 860 грн./т и 1101 грн./т.
Кроме того, документ предусматривает интервенционные цены на сухое молоко – 25,6 тыс. грн./т и 30,72 тыс. грн./т, на сливочное масло – 30 тыс. грн. и 36 тыс. грн.