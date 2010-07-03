Кабмин разрешил интервенционные закупки зерна

Кабинет Министров Украины разрешил Аграрному фонду начать интервенционные закупки зерна.

Соответствующее постановление «О закупке объектов государственного ценового регулирования для формирования государственного интервенционного фонда» №524 от 30 июня 2010 года опубликовано на сайте парламента.

Документом разрешается Аграрному фонду в маркетинговом периоде 2010-2011 гг. совершать закупку урожая 2010 года пшеницы твердой и мягкой, зерна смеси пшеницы и ржи (меслин), кукурузы, ячменя и ржи озимых и яровых, не связанную с государственным ценовым регулированием, по средневзвешенным ценам равновесия (фиксинга), которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не выше 20% минимальной интервенционной цены, установленной на указанный маркетинговый период для таких видов сельхозпродукции.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики изменило интервенционные цены на зерно на 2010-2011 МГ (1 июля 2010 г. – 30 июня 2011 г).

На пшеницу мягкую группы "А" 1 кл. установлена минимальная интервенционная цена (с учетом НДС) в размере 1320 грн./т и максимальная интервенционная цена (с учетом НДС) – 1584 грн./т., 2 кл. – 1235 грн./т и 1482 грн./т соответственно, 3 кл. – 1150 грн./т и 1320 грн./т. На пшеницу мягкую группы "Б" 4 кл. – 1011 грн./т и 1213 грн./т, 5 кл. – 975 грн./т и 1170 грн./т. На пшеницу мягкую 6 кл. – 960 грн./т и 1101 грн./т. На пшеницу твердую 1 кл. – 1452 грн./т и 1742 грн./т, 2 кл. – 1364 грн./т и 1637 грн./т, 3 кл. – 1243 грн./т и 1492 грн./т, 4 кл. – 1142 грн./т и 1371 грн./т, 5 кл. – 1101 грн./т и 1322 грн./т.

На рожь установлены следующие цены: 1 кл. – 912 грн./т и 1094 грн./т, 2 кл. – 870 грн./т и 1044 грн./т, 3 кл. – 830 грн./т и 996 грн./т.

Также установлены интервенционные цены на ячмень: 1 кл. (для продовольственных целей) – 950 грн./т и 1188 грн./т, 2 кл. (для производства солода в спиртовом производстве) – 900 грн./т и 1145 грн./т, 3 кл. (для кормовых целей) – 860 грн./т и 1101 грн./т.

Кроме того, документ предусматривает интервенционные цены на сухое молоко – 25,6 тыс. грн./т и 30,72 тыс. грн./т, на сливочное масло – 30 тыс. грн. и 36 тыс. грн.