Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра в западных областях Украины, в Крыму и Приазовье ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории местами кратковременные дожди, грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 20-25° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-17°); на остальной территории ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.

В Киевской области в воскресенье местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 23°.