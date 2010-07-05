В Полтавской области началась уборка зерновых

Аграрии Полтавской области начали уборку зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном Управлении агропромышленного комплекса Полтавской облгосадминистрации.

По его данным, область одной из первых приступила к уборке урожая, всего нужно обработать 517 тыс. га.

По итогам уборки планируется собрать около 2 млн. тонн зерна.

Напомним, в 2009 году аграрии области собрали 4,1 млн. тонн валового сбора зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 39 центнеров з гектара.