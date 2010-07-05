Житомирская обл. увеличила посевные площади на 9%

В Житомирской области посевные площади под урожай 2010 года увеличены почти на 9% по сравнению с прошлым годом – до 433 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

По словам заместителя начальника этого управления Евгения ДАНКЕВИЧА, по всем категориям хозяйств области яровые культуры посеяны на площади свыше 433 тыс. га, что на 9%, или 37 тыс. га, больше 2009 года.

В общем посеве площадь яровых культур по сельхозпредприятиях области составляет 306 тыс. га (106%). По сравнению с прошлым годом площадь яровых увеличена на 15%, или 39,6 тыс. га.

В структуре посева яровые зерновые культуры с учетом площадей кукурузы на зерно занимают 199,9 тыс. га (65%). Из них на яровую пшеницу приходится свыше 20 тыс. га, на ячмень – 43 тыс. га, на овес – 28,5 тыс. га, на горох – 4 тыс. га, на просо – 2 тыс. га, на гречку – более 6 тыс. га, на зерновую кукурузу – более 75 тыс. га, на другие зерновые культуры – 21 тыс. га.

Технические культуры в области посеяны на площади почти 78 тыс. га, что составляет 164% к заданию (47,5 тыс. га). В частности, проведен сев сахарной свеклы на площади 12 тыс. га, сои – на 37 тис. га, подсолнечника – на свыше 16 тыс. га, льна-долгунца – почти 3 тыс. га, ярового рапса – 4,7 тыс. га, других технических культур – 5 тыс. га.

По предварительным подсчетам специалистов управления, по всем категориям хозяйств области необходимо обмолотить почти 380 тыс. га зерновых культур, из которых около 314 тыс. га – по сельхозпредприятиям. Площадь ранних зерновых культур составляет 292 тыс. га. Кроме того, к обмолоту подлежат также 37 тыс. га сои, что на 15 тыс. га больше, чем в 2009 году, и свыше 16 тыс. га рапса.