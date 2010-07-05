Кабмин утвердил состав набсовета "Украгролизинга"

Кабинет Министров Украины утвердил состав наблюдательного совета ОАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг".

Соответствующее постановление правительства N 533 от 30 июня 2010 года опубликовано на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно постановлению, председателем наблюдательного совета назначен заместитель министра Кабинета Министров Украины Владимир СИРОТИН, членами набсовета – заведующий сектором Управления аграрной политики и земельных отношений Секретариата Кабинета Министров Сергей ВОЙТЮК, директор департамента финансов Агропромышленного комплекса и природоохранных мероприятий Министерства финансов Анатолий ДАНИЛИШИН, заместитель начальника отдела секторных преобразований департамента развития секторов экономики Министерства экономики Василий КОНДРАТОВЕЦ, заместитель министра промышленной политики – директор Государственного департамента тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Владимир САЧЕНКО, заместитель председателя Фонда государственного имущества Юрий ЯКОВЛЕВ, заместитель министра аграрной политики Игорь ЯКУБОВИЧ.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

В 2009 году "Украгролизинг" передал аграриям в финансовый лизинг 851 единицу сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн. грн.