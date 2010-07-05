«Союз бирж Украины» просит власть разобраться с экспортом зерна

Ассоциация «Союз бирж Украины» просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Николая АЗАРОВА не допустить исключительного права государственного предприятия «Аграрная биржа» на заключение внешнеэкономических контрактов по торговле зерном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор ассоциации Борис БЕРЕНШТЕЙН.

Он сообщил, что Министерство аграрной политики предлагает регистрировать контракты на экспорт и импорт зерна на одном госпредприятии - Аграрной бирже, а также обязать Аграрную биржу проводить мониторинг контрактов.

При этом на сегодня постановлением Кабинета министров предусмотрено, что регистрация внешнеэкономических контрактов проводится на товарных биржах, а Аграрная биржа, по словам гендиректора ассоциации, таковой не является. Он добавил, что Аграрная биржа существует на рынке 5 лет, и за это время не провела ни одних торгов.

Также Б.БЕРЕНШТЕЙН считает, что такое решение может привести к монополизации рынка этих услуг.

Президент «Украинской зерновой ассоциации» Владимир КЛИМЕНКО добавил, что монополизация услуги приведет к повышению ее стоимости. «Если будет централизовано в одном месте, то возрастут затраты… Если посчитать, то получается 40 грн. на тонне, то есть наш производитель зерна будет получать еще на 40 грн. меньше за счет этой услуги», - отметил В.КЛИМЕНКО.

«Цены на услуги на аккредитованных биржах не превышают 0,05%, а Аграрная биржа… сегодня – 0,25-0,5%. Это практически в 10 раз превышает стоимость регистрации, которая проходит на аккредитованных биржах», - добавил Б.БЕРЕНШТЕЙН.

Также эксперты отмечают, что это создаст неудобства для предприятий, расположенных в регионах, которым необходимо будет приезжать в Киев для регистрации контактов. «Если все будет сосредоточено в Киеве, никто из Одессы не будет ездить регистрировать. Раньше, когда министерство аккредитовывало, хотя бы была выдержана география», - добавил Б.БЕРЕНШТЕЙН.

Он сообщил, что их обращение к власти поддержали другие аграрные организации.

Справка УНИАН. В ассоциацию «Союз бирж Украины» входит 37 бирж, на которые приходится около 67% оборота товарных бирж Украины.