Аграрии Кировоградской обл. начали уборку ранних зерновых

Аграрии Кировоградской области приступили к уборке ранних зерновых культур

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской областной администрации Иван ВЛАДОВ, по состоянию на 4 июля убрано 5,9 тыс. га, из которых 5,8 тыс. га – озимый ячмень.

По его словам, почти все районы области ведут уборочные работы. Средняя урожайность ранних зерновых составляет 26,2 ц/га.

Всего запланировано собрать 648,2 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. По словам, И. ВЛАДОВА, сельскохозяйственные работы по уборке урожая ожидается завершить 25-31 июля.

«Мешают погодные условия. В Петровском районе град и ветер уничтожили почти тысячу гектаров посевов. С начала уборочной кампании на полях выпало 60-80 мм осадков, что, с одной стороны, сдерживало работы, но с другой – позволило улучшить урожайность ярового ячменя. В целом в области ожидается собрать неплохой урожай пшеницы», - отметил начальник управления.