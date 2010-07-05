Производственным директором "Данон Украина" назначен Зубов

Производственным директором компании "Данон Украина" назначен Дмитрий ЗУБОВ вместо Вадима МЕЛЬНИКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Данон Украина".

Согласно сообщению, Д. ЗУБОВ будет отвечать за операционное руководство заводом "Данон Днипро" (Херсон) и подчиняться непосредственно генеральному директору компании "Данон Украина" Дарио МАРКЕТТИ.

Также сообщается, что ранее Д. ЗУБОВ занимал должность менеджера по производству в российском представительстве "Данон".

В. МЕЛЬНИК переведен на должность производственного директора в российском представительстве "Данон".

Справка УНИАН. Danone (Франция) - производитель продуктов питания. Подразделения компании расположены в 120 странах на пяти континентах. Danone владеет 160 производственными центрами. В 2009 году продажи компании достигли 15 млрд. евро. Акции Danone котируются на бирже Euronext Paris.

Компания «Danonе Украина» - один из крупнейших в Украине производителей молочных продуктов.

В 2006 году компания "Данон" приобрела молокозавод "Родич" в Херсоне, который был модернизирован и теперь называется "Данон Днипро".