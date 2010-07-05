Директором ЧП «Кряж» назначен Кушнир

Директором частного предприятия «Кряж» назначен Игорь КУШНИР вместо Ивана МОВЧАНА.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, И.МОВЧАН акциями предприятия не владеет.

Назначенный вместо него бессрочно И.КУШНИР также акциями компании не владеет, ранее он работал директором ООО "Подольские сахароварни".

Как сообщал УНИАН, частное предприятие "Кряж" за 2009 год сократило чистую прибыль на 45,87%, или 1,326 млн. грн. по сравнению с 2008 годом – до 1,565 млн. грн. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 5,83%, или 9,062 млн. грн., – до 146,360 млн. грн.

Справка УНИАН. Частное предприятие "Кряж" создано в 1999 году на базе хлебопекарского цеха в Крыжополе Винницкой области. "Кряж" владеет сахарными заводами "Капустянский сахар", "Моевский сахар" и "Соколовский сахар" в Винницкой области мощностью соответственно 150, 250 и 250 тонн сахара в сутки. Также "Кряж" владеет 20 агроформированиями в 5 районах Винницкой области, которые обрабатывают около 35 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.