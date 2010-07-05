УЗА: Украина экспортировала 21 млн. тонн зерна

Украина экспортировала 21 млн. тонн зерна в 2009-2010 маркетинговом году (МГ, июль 2009 г. – июнь 2010г. – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, такие предварительные итоги прошедшего маркетингового сезона сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО.

«За прошедший маркетинговый год мы отправили на экспорт ориентировочно 21 млн. тонн зерна, и в этом маркетинговом году экспорт составит примерно столько же", - сказал он.

При этом он отметил, что экспорт зерна мог быть на 1-1,5 млн. тонн больше, если бы не проблемы с возмещением НДС зернотрейдерам.

Структуру и географию экспорта В.КЛИМЕНКО не уточнил, добавив, что итоговые данные прошедшего маркетингового сезона будут известны на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2008-2009 МГ экспортировала 24,5 млн. тонн зерна.