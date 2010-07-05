В Харьковской области начат сбор ранних зерновых
16:33, 05 июля 2010Агро
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Намолочено около 200 тонн зерна
В Харьковской области начался сбор ранних зерновых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Виталий АЛЕКСЕЙЧУК.
По его словам, на сегодняшний день намолочено уже около 200 тонн зерна.
Общая площадь посевов ранних зерновых в регионе составляет более 500 тыс. га. Из них 194 тысячи гектаров – озимая пшеница.
Сбор зерновых начат в Зачепиливском, Сахновщинском, Красноградском районах. В Купъянском и Лозивском районах частично техника вышла на поля.
При этом он уточнил, что урожайность ранних зерновых в этом году невысокая – около 30 ц с га.
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