Возбуждены 5 дел по продаже техники

В Житомирской области Управления СБУ возбудило 5 уголовных дел по фактам незаконной продажи предприятиями агропромышленного комплекса техники, приобретенной в лизинг у государственного предприятия.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Житомирской области.

Уточняется, что "областной Службой безопасности Украины разоблачена схема растраты руководителями сельхозпредприятий лизингового имущества, принадлежащего государственному открытому акционерному обществу “Национальная акционерная компания “Украгролизинг”.

Также отмечается, что, в соответствии с заключенными с НАК соглашениями, ряд хозяйств Житомирской области получили технику на условиях уплаты всех лизинговых платежей, в том числе и полной стоимости техники. Разъясняется, что только после завершения срока действия договоров и при условии своевременного выполнения лизингополучателями всех финансовых обязательств, имущество перешло бы в их собственность.

Однако УСБУ установило, что служащие "отдельных хозяйств годами не платили обязательные лизинговые платежи, в том числе и в части возмещения стоимости техники". При этом они "продавали юридически чужую собственность третьим лицам, а полученные средства присваивали".

Среди незаконно реализованного имущества – зерноуборочные комбайны, трактора разных марок, погрузчики, мини-цеха и пр.

"Государственная компания “НАК “Украгролизинг” понесла миллионные убытки", - отмечает пресс-группа УСБУ в Житомирской области.

Точная сумма убытков не указывается.

В настоящее время УСБУ возбудило 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие по одному из этих уголовных дел уже завершено, также переданы в суд материалы в отношении директора двух обществ с ограниченной ответственностью Попельнянского района Житомирской области, который противоправно реализовал государственную технику стоимостью свыше 600 тыс. грн.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправного отчуждения государственного имущества.