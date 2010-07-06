В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе из-за возможного ухудшения погодных условий во второй половине дня.

«Местами ожидаются сильные ливни, гроза, град», - говорится в пресс-релизе управления МЧС, которым располагает УНИАН.

Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 20 метров в секунду.

Также в МЧС сообщают, что спасатели продолжают ликвидировать последствия подтопления, произошедшего в конце июня в городе Красноперекопске на севере Крыма. Там вследствие ливня поднялся уровень грунтовых вод. По данным на утро 6 июля, частично подтопленными остаются 14 подворий.