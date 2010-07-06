В четырех областях Украины обесточен 61 населенный пункт
11:04, 06 июля 2010Агро
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Из-за ненастья
Сегодня ночью вследствие осложнения погодных условий в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в четырех областях Украины произошло обесточивание 61 населенного пункта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Полтавской области обесточены 26 населенных пунктов, в Киевской – 14, в Житомирской – 12, в Черниговской – 7 и в Донецкой – 2.
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС в областях.
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