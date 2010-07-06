В четырех областях Украины обесточен 61 населенный пункт

Сегодня ночью вследствие осложнения погодных условий в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в четырех областях Украины произошло обесточивание 61 населенного пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Полтавской области обесточены 26 населенных пунктов, в Киевской – 14, в Житомирской – 12, в Черниговской – 7 и в Донецкой – 2.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС в областях.