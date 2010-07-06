Пять районов Донецкой области атакует саранча

В пяти районах Донецкой области отмечается нашествие саранчи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника областной инспекции защиты растений Анатолий МАНЬКО.

По данным сайта «Мариуполь-Экспресс», нашествие саранчи зарегистрировано в Марьинском, Волновахском, Першотравневом, Старобешевском и Тельмановском районах на общей площади 70 га.

По словам А. МАНЬКО, единичные особи саранчи выявлены также в Мариуполе.

«В каждом районе у нас действуют пункты сигнализации и прогноза, где наши инспекторы следят за развитием вредителей и болезней, к которым относится и саранча», - пояснил А. МАНЬКО.

Он также отметил, что очаги саранчи в регионе регистрируются последние три года, что связано с жаркой погодой.

«Жара способствует размножению саранчи, однако на сегодняшний день ситуация под контролем, и сельхоз угодиям области угрозы нет», - сказал А. МАНЬКО.