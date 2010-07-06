В Винницкой области закупили сельхозтехнику

В Винницкой области с начала года закуплено сельскохозяйственной техники на сумму 6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации Анатолий ПАВЛИЧЕНКО.

По его словам, согласно проведенному анализу, из имеющихся комбайнов срок службы только 30% составляет до 10 лет, остальные 70% работают уже 10-25 лет.

«Если в 2005-2008 годах наблюдалась тенденция к увеличению закупки зерноуборочных комбайнов и в 2008 году их было закуплено 148 единиц, то 2009 году в связи с приостановлением действия программ государственной поддержки, таких как частичная компенсация стоимости приобретенной техники, предоставление льготных долгосрочных кредитов на приобретение техники, объемы приобретения комбайнов сократились вдвое», – сообщил А.ПАВЛИЧЕНКО.

Он также предлагает сельхозпроизводителям воспользоваться предложениями, предоставляемыми Национальной лизинговой кампанией. «Есть реальная возможность использовать предложения, которые предоставляет Национальная лизинговая кампания, по которой хозяйствам области уже в этом году на условиях финансового лизинга поставлено техники на сумму почти 6 млн. грн.», – сказал А.ПАВЛИЧЕНКО.

По его словам, в этом году за счет стабилизационного фонда бюджета планируется возобновить действие программы по удешевлению стоимости техники. «В стабилизационном фонде в бюджете заложено на это 150 млн. грн. Однако утвержденных порядков использования средств по этим программам еще нет», – добавил он.