ВР решилась на присоединение Украины к Конвенции о торговле зерном

Верховная Рада приняла Закон “О присоединении к Конвенции о торговле зерном”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 319 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Конвенции о торговле зерном 1995 года.

Согласно требованиям конвенции, Украине необходимо выполнить внутреннюю процедуру присоединения и подать в депозитарий Организации инструмент о присоединении.

В связи с присоединением к Конвенции о торговле зерном 1995 года и в соответствии со статьей 21 этой конвенции предусматривается уплата членских взносов.

В пояснительной записке к закону отмечается, что во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 01.07.2009 “Вопросы финансирования участия в деятельности Международного совета по зерну” Государственной инспекцией по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторингу ее рынка обеспечена уплату задолженности и годовых членских взносов Украины в бюджет МСЗ за 2009-2010 финансовый год в сумме 113309 фунтов стерлингов за счет средств специального фонда государственного бюджета Украины на 2009 год.