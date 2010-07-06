В Житомирской агроэкологической академии Украины начал работу 8 съезд почвоведов и агрохимиков Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в нем принимают участие представители украинского Госводхоза, Госкомзема, Минагрополитики, руководство Житомирской области, ведущие специалисты Украинского общества почвоведов и агрохимиков и его житомирского отделения, ученые Национального научного центра института почвознания и агрохимии имени О.Соколовского, агрохимики и почвоведы Белоруси, России и Польши.

В ходе съезда планируется обсудить вопросы сохранения почв Украины и планеты в целом, перспективы создания в Житомирской области зоны стабильного органического земледелия, проблемные вопросы развития в Украине и Европе почвоведения.