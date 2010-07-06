«АПК-ИНВЕСТ» направила свыше 1 млн. долларов

Компания «АПК-ИНВЕСТ» на закупку сельскохозяйственной техники в текущем 2010 году направила свыше 1 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании. Согласно сообщению, предприятие закупило два многоцелевых культиватора фирмы Vaderstad (пр-ва Швеция) и четыре комбайна американской корпорации CASE.

По словам главного агронома «АПК-ИНВЕСТ» Вячеслава КОГУТА, на сегодняшний день практически все виды полевых работ обеспечиваются исключительно собственными ресурсами компании.

В пресс-службе также отметили, что в этом году посевные площади «АПК-ИНВЕСТ» заняли 10 тыс.га., и в планах предприятия увеличить посевные площади до 40 тыс.га.

Справка УНИАН. ЗАО «АПК-ИНВЕСТ» - агропромышленная компания с замкнутым циклом производства: от выращивания зерновых и производства комбикормов до производства и реализации мясной продукции.

Предприятие создано в 2006 году. Основное направление деятельности - производство и дальнейшая реализация охлажденных порционных полуфабрикатов из свинины и мясоколбасных изделий.