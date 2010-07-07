В Закарпатье на сегодня объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатье на сегодня объявили штормовое предупреждение: сильные осадки, повышение уровней воды в реках.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника Закарпатского центра по гидрометеорологии Василина БЛОХ.

По ее информации, 7 июля в Закарпатской области ожидаются сильные дожди, грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.

Из-за сильных осадков 7-8 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды. «В частности, на притоках рек мы ожидаем повышения до полутора метров над уровнем нуля», - сообщила В.БЛОХ.

Она также добавила, что наибольшее повышение уровней воды от 1,5-2,5 м предусматривается на реке Тисе на участке В.Бычков-Вилок и в нижнем течении Боржавы.

Кроме того, при сильных ливнях на малых реках возможны быстротекущие повышения уровней воды, в горах существует угроза образования селей.