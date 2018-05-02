Зона свободной торговли с ЕС: не спешите "добивать" украинский АПК...

Украина, не успев сполна вкусить плоды вступления во Всемирную торговую организацию, собралась в очередной экономический альянс - ведет активные переговоры о создании зоны свободной торговли с Европейским союзом. Пока группа отечественных «парламентеров» прилагает максимум усилий для отстаивания наших позиций, а Европа продолжает гнуть свою линию, причем весьма успешно, украинское аграрное сообщество бьет в набат - если Украина согласится на выдвигаемые ЕС требования, то наш агропромышленный комплекс потеряет тот объем экспорта в Европу, который имеет на сегодня, а украинские потребители попрощаются с доступными продуктами питания. Скорее, актуальным является не «вступить» во что-то, как мы умеем, а стать полноправным партнером...

Игра в одни ворота

Украина задекларировала евроинтеграционный вектор направленности и пытается полноценно ему следовать. Одним из этапов такого выбора является создание зоны свободной торговли с ЕС. Переговоры на эту тему ведутся с февраля 2008 года. В том же году, только в сентябре, на саммите Украина-ЕС даже придумали как назвать проект - Соглашение об ассоциации. Его планируется заключить до конца текущего года. Уже прошли 11 раундов переговоров по данному вопросу, двенадцатый начался 5 июля с.г. в Брюсселе. Другими словами, работа идет. Но эксперты не перестают подчеркивать - сельское хозяйство Украины от этого только потеряет, причем существенно. В зоне особого риска находятся вопросы тарифного доступа на рынки, отмены экспортной пошлины на семена подсолнечника, защиты зарегистрированных в ЕС географических названий и возможности применения Европейским союзом экспортных субсидий. Аналитики убеждены, что для АПК негативные последствия заключения соответствующего соглашения могут быть не менее масштабными, чем от вступления Украины в ВТО.

Если внимательно разобраться в ситуации, то становится понятно, что сильная аграрная Украина Европейскому союзу не нужна. Подтверждением тому могут служить периодические «наезды» на качество украинской аграрной продукции, от которых несколько лет назад пострадала репутация нашего подсолнечного масла (по экспорту этого продукта мы в лидерах), а в нынешнем году – кукурузы. Кстати, обвинения, прозвучавшие из уст оппонентов, так и не были официально подтверждены. Тем не менее, в отличие от украинских, политики европейских стран научились достойно защищать свой внутренний рынок и устранять конкурентов…

Но вернемся к условиям соглашения о зоне свободной торговли. «Среди них есть ряд важных вопросов, которые мы оцениваем как требующие особого внимания. Они носят стратегический характер для обеих сторон. Например, ЕС настаивает на большей степени либерализации рынка сельхозпродукции со стороны Украины. Но, в свою очередь, Европейский Союз фактически не предоставляет доступа украинским экспортно-ориентированным товарам на свой рынок», - отмечает министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк.

Стоит напомнить, в ЕС очень сильная тарифная защита внутреннего рынка - ввозные пошлины на некоторые продукты питания достигают ста и больше процентов, а Украина при вступлении в ВТО взяла на себя обязательство снизить пошлины от 10% до нуля, поэтому разница в тарифах будет не в пользу нашей страны. Это может привести к тому, что экспорт из ЕС в Украину будет значительно большим, чем из Украины в Евросоюз.

Еще одним стратегическим вопросом, по мнению министра, является применение Евросоюзом экспортных субсидий. Украина при вступлении в ВТО взяла на себя обязательство их не использовать в отношении сельскохозяйственных товаров и не имеет права их применять при создании зоны свободной торговли, в то время как ЕС систематически включает данный инструмент.

«Щекотливый» вопрос – сохранение Украиной географических названий винодельческой, пищевой и алкогольной продукции, зарегистрированных в Европейском Союзе. Между тем, это требование противоречит Соглашению ТРИПС, согласно которому нет никаких препятствий для использования географических названий, если предприятие выпускало данную продукцию в течение, как минимум, 10 лет, предшествующих 15 апреля 1994. «Согласно указанной статье Соглашения ТРИПС, большинство предприятий Украины имеют неоспоримое право и впредь использовать названия с географическими обозначениями, в частности винодельческой продукции», - подчеркивает Н.Присяжнюк.

Кроме того, Европа требует, чтобы Украина отменила экспортную пошлину на подсолнечник (культуру, которая сильно истощает землю и площади которой в нашей стране выше оптимальных норм). Интересы ЕС очевидны – появится возможность, не истощая свою почву, загрузить «родные» перерабатывающие мощности.

По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира Лапы, в случае реализации данных планов украинцы могут вернуться в ситуацию 7-10-летней давности, когда цены на подсолнечное масло летом вырастали на 50-100%. При этом надежда заработать на подсолнечнике для аграриев тоже может не оправдаться, поскольку увеличение предложения на внешнем рынке приведет к падению экспортных цен.

«Экспортная пошлина на семена подсолнечника является шансом для Украины, потому что добавленная стоимость от переработки семян остается в Украине, кроме того, это около 2 млрд. долл. от экспорта растительного масла плюс низкие внутренние цены на продукты масличной группы. Отрасль должна отстаивать эти интересы», – подчеркивает президент УКАБ Алекс Лисситса. По его словам, после отмены пошлины Украина лишится перспективы развития биоэнергетики – «у нас такой возможности не будет, т.к. большинство производственных мощностей в Украине по переработке подсолнечника и рапса закроется».

Эксперты также предостерегают, что в результате отмены пошлины Украина может превратиться из экспортера подсолнечного масла в импортера, при этом цены на данный продукт в ЕС выше, чем в Украине. Как результат, стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке, по оценкам экспертов, взлетит, как минимум, на 70%, начиная с нового маркетингового года, а на продукцию с использованием подсолнечного масла (майонезы, маргарины) – на 130-150%. При этом на 30-35% подорожают свинина и говядина, что связано с жомом (отходом производства подсолнечного масла, который используется в животноводстве).

Во имя "дружбы"

Конечно, все точки над «і», во избежание прогнозируемого экспертами «счастья», необходимо расставить еще в ходе переговорного процесса. Как отмечают в Министерстве агрополитики, за 11 раундов обсуждений все, что можно было согласовать, согласовали. «Остались принципиальные позиции, на которых мы настаивали, и будем продолжать в том же духе. Будем настаивать на экспортных субсидиях на сельхозпродукцию. Также важен вопрос о неприменении специальных защитных мер Европейским союзом. Европейская сторона настаивает на применении ст.5 Соглашения о сельском хозяйстве ВТО, которая в свою очередь позволяет ЕС ограничивать импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в случае его быстрого роста, а также в случае падения импортной цены отдельных партий украинского товара ниже конкретно определенной справочной цены. А Украиной при вступлении в ВТО взяты обязательства не пытаться прибегать к специальным защитным мерам указанной статьи. Принципиален вопрос географических наименований. Мы будем до конца отстаивать интересы отечественного сельхозтоваропроизводителя», - заявляют в аграрном ведомстве.

МинАП уверяет, что готово добиваться «реальных», а не заниженных квот на ввоз в ЕС той сельскохозяйственной продукции, по выпуску и экспорту которой Украина находится среди мировых лидеров - зерновые, семена подсолнечника и подсолнечное масло.

Продукция растениеводства пока единственная украинская продукция, имеющая доступ на рынок Европейского союза. Но предложенная ЕС квота на пшеницу и муку составляет 200 тыс. тонн при общем экспорте Украины - 13 млн. тонн, на ячмень и овес - 12 тыс. тонн (сейчас 5,5 млн. тонн), на крахмал - 800 тонн (5-7 дней работы одного завода) при общем экспорте Украины - 45 тыс. тонн. Так, какой же выигрыш от зоны свободной торговли с учетом условий ЕС? По мнению экспертов, выход один – до конца отстаивать необходимость полной либерализация торговли зерном.

Также Украина хочет получить квоты на экспорт мясо-молочной продукции. «Мы сделали соответствующие расчеты, в первую очередь, по так называемым критическим видам продукции, где последствия для украинского сельского хозяйства могут быть существенными. Например, мы считаем, что по трем видам мясной продукции – курятине, свинине и говядине – квоты на импорт в ЕС в зоне свободной торговле должны быть не менее 50 тыс. тонн. Если будут обеспечены такие условия, будет мотивация у производителей развивать производство и приходить к европейским стандартам качества», - отмечает В.Лапа.

«Мы хотели бы получить большие квоты на украинскую мясо-молочную продукцию, пускай и не с нулевой пошлиной», - солидарно с экспертами Министерство аграрной политики.

Кто на свете всех "умнее"

Условия ЕС, конечно, обескураживают. И не стоит забывать, что Европа уже «зубы съела» на подобного рода соглашениях, тогда как украинские «парламентеры» таким опытом похвастаться не могут – на их счету только переговоры с ВТО, которые так далеки от успешных. Скорее всего, отстоять все свои требования Украине не удастся, но главные позиции необходимо защитить, иначе подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС будет экономически нецелесообразным.

Вывод предельно прост - все выдвигаемые условия нужно основательно взвешивать, трезво оценивать и соглашаться только с теми, которые максимально приемлемы для отечественного аграрного сектора. А если не получается, то лучше отложить подписание договора на потом, чем согласиться на кабалу. «Сложно сказать, насколько нам это удастся, ведь может быть принято политическое решение, которое для страны гораздо приоритетнее, чем проблемы одной отрасли», - отмечает глава аграрного ведомства.

Вполне возможно, что политическое желание покичиться - "мы это сделали, мы подписали", а также иллюзия победы окажется сильнее здравого смысла и экономических расчетов. Именно такая развязка будет идеальной для ЕС, но никак не для Украины. Не стоит своими руками ставить крест на конкурентоспособности и потенциале аграрного комплекса страны, даже если на кон поставлен такой "модный" документ как соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом…

Лилия Коваль (УНИАН)