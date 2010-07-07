Присяжнюк: Украина планирует снизить прогноз урожая зерновых

Украина из-за неблагоприятных погодных условий планирует снизить прогноз нынешнего урожая зерновых на 1-1,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы считаем, что если мы получим урожай меньше на 1-1,5 млн. тонн, – это будет нормально в этих условиях», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр добавил, что сейчас вследствие неблагоприятных погодных условий почти все страны, как в мире, так и в СНГ, пересматривают свои прогнозы объемов урожаев.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что МинАП снизило прогноз урожая зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Ранее министерство прогнозировало урожай зерна 2010 года в объеме 46-48 млн. тонн.