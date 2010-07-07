Аграрии Житомирской обл. закупили техники на 31,6 млн. грн.
13:10, 07 июля 2010Агро
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С начала года
В Житомирской области с начала 2010 года сельхозпредприятия закупили почти 100 единиц сельскохозяйственной техники на 31 млн. 612 тыс. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, количество закупленной техники на 74 единицы превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
При этом в текущем году аграриями региона потрачено на закупку техники на 21 млн. грн. больше, чем год назад.
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