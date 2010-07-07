На окраине Винницы начнет работу оптовый сельхозрынок

В с.Якушинцы, что под Винницей, с августа начнет работу оптовый сельхозрынок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили руководители проекта.

Новый рынок, который будет работать в режиме ярмарки, будет расположен на участке площадью 12,7 га, в селе Якушинцы по улице Колхозной, 1, в 2,5 километрах от развилки Хмельницкого шоссе и объездной дороги вокруг Винницы.

Предполагается, что сельхозрынок заработает с 17 июля, официальное открытие постоянно действующего рынка-ярмарки состоится 1 августа в 11:00 на день села Якушинцы.

Руководители проекта считают, что оптовый рынок поможет комплектовать востребованные по объему товарные партии и будет выполнять роль оператора оптовой торговли, связав производителя непосредственно с потребителем.

Сейчас специалисты аграрного рынка Винниччины ожидают, что открытие этого рынка будет иметь позитивные тенденции - оживление экономики, поощрение отечественных производителей, объективность цен.