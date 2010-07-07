Херсонский губернатор распорядился проверить хлебопеков

16:40, 07 июля 2010
Агро
0

На предмет качества продукции

Херсон. Глава Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК поручил провести комплексные проверки пекарен области на соответствие их деятельности действующему законодательству в части безопасности и качества хлебобулочной продукции.

Об этом сказано в распоряжении ОГА №587 от 29 июня т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, для осуществления проверок райгосадминистрациям и мэриям Херсона, Каховки и Новой Каховки поручено создать соответствующие рабочие группы, в состав которых необходимо включить представителей налоговых органов, управления по защите прав потребителей, СЭС, инспекции по ценам, а также пожарного надзора.

Итоги проверок поручено передать Главному управлению агпропромразвития ОГА для последующего обобщения проблем развития хлебопекарской отрасли региона.

Спрака УНИАН. На территории Херсонской области работают более 130 хлебопекарских предприятий.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter