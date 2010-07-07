Херсонский губернатор распорядился проверить хлебопеков

Херсон. Глава Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК поручил провести комплексные проверки пекарен области на соответствие их деятельности действующему законодательству в части безопасности и качества хлебобулочной продукции.

Об этом сказано в распоряжении ОГА №587 от 29 июня т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, для осуществления проверок райгосадминистрациям и мэриям Херсона, Каховки и Новой Каховки поручено создать соответствующие рабочие группы, в состав которых необходимо включить представителей налоговых органов, управления по защите прав потребителей, СЭС, инспекции по ценам, а также пожарного надзора.

Итоги проверок поручено передать Главному управлению агпропромразвития ОГА для последующего обобщения проблем развития хлебопекарской отрасли региона.

Спрака УНИАН. На территории Херсонской области работают более 130 хлебопекарских предприятий.