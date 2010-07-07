Холдинг «Астарта» открыл на Полтавщине молочный комплекс

Полтава. Один из крупнейших в Украине агрохолдинг "Астарта" открыл в селе Гоголево (Полтавской обл.) молочный комплекс ООО «Агрофирма им. Довженко» на 500 голов стоимостью 21 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в облгосадминистрации.

«Новый комплекс на 500 голов – наглядное подтверждение действенности программы, в ходе которой реализуется 18 масштабных инвестиционных проектов в области по строительству животноводческих комплексов и ферм на общую сумму 2,4 млрд. грн.», - отметил в ходе открытия комплекса председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО.

По его словам, полностью строительство комплекса будет завершено до конца текущего года. Инвестиции планируется окупить в течение 5 лет.