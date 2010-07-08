В Херсонской обл. сформируют региональный ресурс зерна

В Херсонской области в новом маркетинговом году планируют сформировать региональный ресурс продовольственного зерна в объеме 152,6 тыс. тонн, а также неснижаемый трехмесячный запас зерна в объеме 40 тыс. тонн.

Об этом сказано в распоряжении председателя Херсонской облгосадминистрации Николая КОСТЯКА N 599 от 30 июня 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, завершить формирование регионального ресурса планируется до 1 октября этого года.

Главам РГА поручено до 15 июля определиться с операторами хранения продовольственного ресурса и неснижаемых запасов, а также обеспечить закупку хлеба и хлебобулочных изделий, муки, круп для бюджетной сферы по наиболее низким ценам.

Также инспекции качества и формирования ресурсов сельскохозяйственной продукции при ОГА поручено усилить контроль над декларированием зерна участниками регионального зернового рынка.

По состоянию на 7 июля т.г. аграрии области скосили около 72,2 тыс. га ранних зерновых (10,1% к прогнозу). Херсонская ОГА прогнозирует, что в этом году аграрии области соберут около 2 млн. тонн зерна.