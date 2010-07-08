Переговоры с Украиной о ЗСТ продлятся еще год

Еврокомиссия рассчитывает, что переговоры с Украиной о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) продлятся еще год.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

“Со стороны Еврокомиссии мы говорим, что нужен год до завершения переговоров”, - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, чем объясняется такой длительный срок переговоров, представитель Еврокомиссии сказал, что обе стороны имеют очень амбициозные цели, а само соглашение о ЗСТ, которое готовится к подписанию с Украиной, не имеет аналогов в отношениях Евросоюза с другими странами мира.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2008 года Украина и Евросоюз начали переговоры о создании зоны свободной торговли, которое должно стать составляющей нового Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

12-й раунд переговоров проходит в Брюсселе с 5 по 9 июля.