«Брокбизнес» застраховала имущество «Галактон»

Страховая компания «Брокбизнес» заключила договор добровольного страхования имущества с ПАО «Галактон» сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, СК «Брокбизнес» застраховала оборудование компании для производства и переработки молочной продукции. Сумма страховой ответственности составила 59,5 млн. грн.

Справка УНИАН. Страховая компания «Брокбизнес» работает на страховом рынке Украины с декабря 1993 года. В настоящее время СК «Брокбизнес» имеет разветвленную сеть, которая насчитывает 41 филиал, и развитую сеть отделений и отделов продаж.

ПАО "Галактон" создано в 1995 году на базе Киевского городского молокозавода N2. ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ГП "Галактис" (все – Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.) входят в состав группы «Юнимилк Украина».