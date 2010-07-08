Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 08.07.10)

Обзор за неделю 28 июня - 4 июля







Пшеница.

Стремительное снижение курса доллара на forex вкупе с благоприятными новостями о соотношении спроса и предложения на зерно способствовали на этой недели резкому росту цен на пшеницу. Так июльский контракт за последние шесть торговых сессий прибавил более 15%, преодолев рубеж в $5 за бушель ($183,62 за тонну). Установившаяся сухая и чрезмерно теплая погода в некоторых регионах России, а также странах Европы заставляют экспертов пересматривать прогнозы по урожаю. Соответственно, общий мировой объем производства пшеницы в этом году может быть существенно меньшим, чем ранее ожидалось. Погода может внести неприятные коррективы и планы американских фермеров, чьи посевы также страдают от сложившихся чрезмерно жарких климатических условий. В случае сохранении подобной погоды в ключевых странах-производителях пшеницы, котировки зерна продолжат рост.



Кукуруза.



Рост на минувшей неделе наблюдался и в ценах на кукурузу. Отчасти те же факторы, что толкали цены на пшеницу вверх, способствовали и росту стоимости кукурузы. Хотя дорожали контракты на эту культуру менее стремительными темпами, поскольку жаркая погода в России, Европе и США пока не вредят посевам кукурузы. В настоящее время за бушель этого зерна на Чикагской бирже предлагают $3,7 ($145,67 за тонну). В ближайшее время, в случае отсутствия изменений погодных условий, цены на кукурузу (вслед за пшеницей) могут продолжить рост.



Свинина.

Цены на свинину продолжают торговаться в рамках диапазона 0,78-$0,81 за фунт. Участники рынка нащупали некое равновесное состояние. Дальнейшему росту цен на свинину препятствуют конечные потребители, которые чутко реагирую на рост стоимости мясной продукции, при этом снижаться цены также не могут, поскольку на рынке по-прежнему ощущается определенный дефицит поголовья свиней. В итоге, в ближайшие дни цены продолжат двигаться в рамках сформированного диапазона.

Обзор "УНИАН-Экономике" предоставила ФК "Калита-Финанс"

